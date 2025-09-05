Euro NCAP, Dokunmatik Ekranları Sıkılaştıracak

EURO NCAP’TE YENİ GÜVENLİK STANDARTLARI

Euro NCAP, araç güvenlik standartlarında köklü bir değişikliğe gidiyor. Sürücülerin dikkatini dağıtan dokunmatik ekranların aşırı kullanılmasına karşı önlem alarak, 2026 yılından itibaren temel sürüş fonksiyonlarını yalnızca ekran aracılığıyla yöneten araçlara 5 yıldız vermeyeceğini duyuruyor.

YENİ KURAL 2026’DA BAŞLIYOR, 2029’DA SIKILAŞIYOR

Yeni kurala göre, 2026’dan itibaren sis farları, sinyal, dörtlü flaşörler ve silecekler sadece dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyorsa, bu araçlar Euro NCAP testlerinde en yüksek güvenlik puanını alamayacak. Ayrıca 2029’dan itibaren kriterler daha da sıkılaşacak ve klima kontrolleri ile ses seviyesi ayarları gibi sık kullanılan fonksiyonların da yalnızca ekrandan kontrol edilmesi halinde puan kaybı yaşanabilecek.

ARAŞTIRMALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Euro NCAP’in bu kararında yapılan araştırmalar da etkili oldu. Her 4 kazadan 1’inin araç içindeki dikkat dağılmasından kaynaklandığı belirlenirken, test sonuçlarına göre Apple CarPlay menüsünün kullanılması, hafif alkollü araç kullanmaktan 5 kat daha fazla dikkat dağıtıyor. Dokunmatik ekran kullanımı, telefonda mesaj atmaktan bile daha tehlikeli bulunuyor.

OTOMOTİVDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bu karar bir regülasyon olmasa da, üreticilerin Euro NCAP’ten 5 yıldız almak konusuna gösterdiği önem nedeniyle fiziksel tuşlara dönüşün hızlanması bekleniyor. Özellikle Mercedes gibi bazı markaların yapay zekâ destekli sesli komut sistemleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu sayede menü karmaşalarının azaltılması ve sürücülerin dikkat dağılmasının en aza indirilmesi hedefleniyor.

AB VE ABD FARKLARI

Konu Avrupa Birliği Parlamentosu’na taşınsa da henüz yasal bir zorunluluk oluşturulmuş değil. Ayrıca ABD’deki US NCAP kriterlerinin Euro NCAP ile uyumlu olması gerektiği belirtilse de, Tesla gibi markaların etkisi nedeniyle ABD’nin daha esnek bir yaklaşım sergileyebileceği öngörülüyor.