Euro Üç Aydan Fazla Süre Sonra Düşüşte

Orta Doğu’daki gerginliğin artması, yatırımcıların dolara yönelmesini sağlarken euro, 1,152 dolara gerileyerek önceki hafta yaşadığı kayıpları sürdürdü. Euro, son üç ayın en düşük seviyesine ulaştı. İkinci haftayı dolduran çatışmalar, ABD Başkanı’nın Tahran’dan koşulsuz teslim olmasını talep etmesinin ardından, herhangi bir çözüm belirtisi göstermiyor. Başkanın Hürmüz Boğazı’ndaki tankerleri koruma vaadine rağmen, yükselen petrol ve doğalgaz fiyatları endişeleri artırmaya devam ediyor.

ENFLASYON ENDİŞELERİ TIRMANIYOR

Enerji maliyetlerindeki artış, Euro Bölgesi’nde enflasyonun Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin üzerine çıkma ihtimalini gündeme getiriyor. Bu duruma yönelik endişeler yeniden alevlenmiş durumda. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti ve bankanın “kendini rahat hissetmemesi” gerektiğine dikkat çekti.

MALİYETLERİN TÜKETİCİYE YANSITILIP YANSITILMADIĞI GİZLİ KALMAMALI

Ayrıca, enerji fiyatlarındaki şokların sürekliliği ve bunların beklentiler üzerindeki etkileri izlenmeli. Firmaların artan maliyetlerini tüketicilere yansıtıp yansıtmadığı da dikkatle takip edilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.