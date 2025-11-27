EuroLeague’den İsrail Takımları İçin Dönüş Planı

EuroLeague Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüpler, İsrail’deki güncel durumu görüşmek amacıyla toplandı. İsrail kulüpleri, güvenlik tedbirleri ve yerel otoritelerle gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda, 1 Aralık itibarıyla kendi sahalarında maçlarını sürdürmeye devam edecek. Maçların yeniden başlaması için 9 Aralık’ta EuroCup’ta Hapoel Midtown Jerusalem ile Veolia Towers Hamburg arasında bir karşılaşma planlanırken, EuroLeague ise 11 Aralık’ta Maccabi Tel Aviv ile LDLC ASVEL Villeurbanne arasındaki maçla faaliyetlerine yeniden başlayacak.

RESMİ AÇIKLAMA

Konuya ilişkin olarak resmi internet sitesinde bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada, EuroLeague Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüplerin, 27 Kasım Perşembe günü İsrail’deki mevcut durumu değerlendirmek amacıyla bir araya geldikleri aktarıldı. Toplantı, 21 Ekim’de, ülkede maçların yeniden başlaması için 1 Aralık’ın geçici tarih olarak belirlendiğini açıklayan duyurunun ardından gerçekleştirildi. Bu toplantıda, EuroLeague Basketbol (EB) heyetinin bir önceki hafta İsrail’e yaptığı resmi ziyaret hakkında detaylı bilgi verildi. Söz konusu ziyaret, mevcut koşulların ve güvenlik önlemlerinin kapsamlı bir incelemesi ile çeşitli hükümet yetkilileriyle resmi toplantıları içeriyordu.

YENİ DÖNÜŞ PLANI

Kulüpler ayrıca, EB’nin yerel ve uluslararası yetkililerle, ziyaret eden takımlarla ve izleme sürecinde aktif olarak yer alan ELPA, EHCB ve UEBO dahil olmak üzere tüm ilgili kuruluşlarla yürüttüğü son görüşmeleri de gözden geçirdi. EuroLeague Basketbol, titiz değerlendirmelerin ardından dönüş planını hayata geçirme kararı aldı ve EuroCup’ın 10. haftası ile EuroLeague’in 15. haftasından itibaren İsrail’de turnuvayı yeniden başlatmaya karar verdi. Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’deki ilk maç, 9 Aralık’ta Hapoel Midtown Jerusalem ile Veolia Towers Hamburg arasındaki EuroCup karşılaşması olarak planlandı. EuroLeague, 11 Aralık’ı Maccabi Rapyd Tel Aviv ile LDLC ASVEL Villeurbanne arasındaki karşılaşmayla taçlandıracak ve Hapoel IBI Tel Aviv, 16 Aralık’ta Kızılyıldız Meridianbet Belgrad’a karşı iç sahada ilk maçına çıkacak.

TÜRK TAKIMLARININ DURUMU

Bu süreçte, ev sahibi olarak bulunan maçlarını İsrail takımlarıyla tarafsız sahada oynayan EuroLeague ve EuroCup’taki Türk takımlarının da tarafsız sahada mücadele etmeye devam etmesi bekleniyor. Euroleague Basketbol, durumu sürekli takip ederek tüm ilgili tarafların güvenliğini ve refahını sağlamak amacıyla yerel ve uluslararası yetkililerle, konuk takımlarla ve tüm ilgili kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olmayı sürdürecektir. Bu doğrultuda, EB yönetimi tarafından sunulan dönüş planı, yerel takımların İsrail’e seyahati konusunda ulusal hükümet danışmanlıklarına veya kısıtlamalarına tam uyum sağlama taahhüdünde bulunmaktadır.