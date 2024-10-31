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“Ev Sahibinin Şaşırtan Çöp İtirafı”

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KAMYON ÇÖP TEMİZLEME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karabük’te tek katlı bir evin içi ve dışı, belediye ekipleri tarafından temizlenen büyük bir çöp yığını ile karşılaştı. Olay Aydınlıkevler Mahallesi 508 Nolu Sokak’ta yaşandı. Evin sahibi Hasan D.’nin “100 kamyon mal getireceğim” şeklindeki açıklaması ise herkesi şaşkına çevirdi. Çöplerin, çevrede kötü kokulara yol açması üzerine mahalleli durumu Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bildirdi.

ÇALIŞMA SÜRECİ VE SONUCU

Olay yerine gelen ekiplerin büyük bir çöp yığını ile karşılaşması üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine de bilgi verildi. Yaklaşık iki saat süren temizlik çalışmasının ardından, evin içinden ve bahçesinden çıkan çöpler toplanarak temizlendi. Ayrıca, evin ve bahçenin dezenfekte edilmesi gerçekleştirildi. Hasan D.’nin eşi, “Bıktım bunun pisliğinden” söyleyerek durumu özetlerken, ev sahibinin yaptığı açıklama dikkat çekti.

Mahalle Muhtarı Aysun Bostancı, ev sahibinin süreklilik arz eden bir şekilde çöpleri eve taşıdığını ifade etti. Ekiplerin her iki ayda bir temizlik gerçekleştirdiğini belirten Bostancı, bu durumun devam etmemesi için yetkililerden yardım talep etti. Çevre sakinleri, böyle bir durumun tekrarlanmaması adına çeşitli önlemlerin alınmasını umuyor.

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