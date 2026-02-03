Ev Ve İş Yeri Kira Zam Oranı Açıklandı

Merakla beklenen veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı için enflasyon oranlarını duyurdu. Enflasyon, aylık bazda yüzde 4,84, yıllık olarak ise yüzde 30,65 seviyesine ulaştı.

KİRA ZAM ORANI AÇIKLANDI

Ev ve iş yerlerinde uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi. Böylelikle, bu ay kira sözleşmesi sona erecek işletme sahipleri, kiralarına yüzde 33,98 oranında zam yaparak ödeme yapacak.

ZAM ORANLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz ay uygulanan zam oranı ise yüzde 34,88 olarak kayıtlara geçmişti.