Evde Bakım Yardımında Yeni Değişiklikler Uygulama Aşamasında

Evde bakım yardımına dair başvuru, değerlendirme ve denetim işlemleri yeniden yapılandırıldı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliğe göre, yardımdan faydalanabilmek için yalnızca sağlık raporunun yeterliği sağlanmayacak.

DESTEK, YARDIMA MUHTAÇ ENGELLİLER İÇİN SAĞLANACAK

Engelli bireylerin, günlük yaşamlarını başkalarının desteği olmadan sürdüremediklerinin belirlenmesi için heyet tarafından hazırlanan bakım raporu gerekli olacak. Değerlendirme süreçlerinde hane ziyaretleri ve dosya incelemeleri önemli kriter olarak yer alacak.

