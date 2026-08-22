Evde Spor Furyası Satışları Katladı

E-ticaret kanallarında bazı ürün gruplarında satışlar geçen yıla göre iki katına kadar çıktı. Sektör temsilcileri sosyal medyanın oluşturduğu trendlerin satın alma kararını hızlandırdığını belirtiyor. Hepsiburada’nın yılın ilk 7 ayına ilişkin araştırmasında fitness ürünleri satışları yüzde 60 artış gösterdi. Bu dönemde koşu bandı en çok satan ürün oldu. Mart ayında satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 235 yükseldi.

KOŞU BANDI VE SPOR GİYİMDE REKOR TALEP

Pilates ve yoga ekipmanlarında artış yüzde 80 olarak gerçekleşti. Dambıl ve ağırlık plakalarında yüzde 79, mat ve minderlerde ise yüzde 72 artış görüldü. Barfiks ve şınav barlarına talep yüzde 82 arttı. Spor giyim ürünlerinde ise şort yüzde 100 artışla lider oldu.

E-ticaret altyapı sağlayıcısı ikas verileri de güçlü bir tablo ortaya koydu. Fitness ve kondisyon ürünleri satışları yüzde 60’lara varan artış kaydetti. İkas Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Çağrı Menteş tüketicilerin evde küçük spor alanları oluşturmaya çalıştığını söyledi. Koşu bandı, barfiks ve şınav barları ve ağırlıklar 2026’nın en çok satılan ekipmanları arasında.

PİLATES VE YOGA TRENDİ SATIŞLARI KATLADI

Evde pilates ve yoga yapmak da hızla yaygınlaşıyor. Menteş, pilates ve yoga kategorisinin 2026’da en hızlı büyüyen segmentlerden olduğunu belirtti. Anlık sezonda satışların iki katına çıktığını aktardı. Alımların büyük bölümünü 25-34 yaş arası kadın tüketiciler yapıyor. Pilates topları, direnç bantları, pilates çemberleri ve egzersiz matları öne çıkıyor.

Sosyal medya kısa video formatları satışların önemli tetikleyicisi haline geldi. Eğitmenlerin ve içerik üreticilerinin paylaştığı 15-20 dakikalık egzersiz videoları anlık satın alma isteği yaratıyor. İçerikte görülen pilates bandı veya mat hemen dijital mağazadan temin edilmek isteniyor.