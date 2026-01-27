TÜRSAB’dan Seyahat Platformlarına Erişim Engeli Talebi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye’de kayıtdışı olarak satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon faaliyetleri yürüten çok sayıda uluslararası çevrim içi seyahat platformuna yönelik hukuki süreç başlattığını açıkladı. Birlik, bu platformlara erişimin engellenmesini istiyor. Açıklamada, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu gereğince Türkiye’de yalnızca TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon hizmetlerini sunma yetkisine sahip olduğu ifade ediliyor.

HUKUK DIŞI FAALİYETLERİ ÖNLEMEK AMAÇLANIYOR

Açıklamada, Türkiye’de herhangi bir şirket kuruluşu olmadan faaliyet gösteren küresel platformların, belgesiz, vergisiz ve denetimsiz olarak pazarda hakimiyet kurduğu belirtildi. Bu platformların, tüketicilere kolaylık sağladığı iddiasıyla pazarı kontrol ettiği ancak tüketici hak aramasında hukuki bir muhatap sunmadığı öne sürüldü. Bunun yanı sıra, söz konusu portalların, yasal yükümlülükleri olan seyahat acentalarına karşı haksız rekabet yarattığı ifade edildi.

TÜKETİCİ MAĞDURİYETLERİNİ DE ÖNLEMEYİ HEDEFLİYORUZ

TÜRSAB yaptığı açıklamada, açılan davanın sadece seyahat acentalarının haklarını koruma amaçlı olmadığını vurguladı. Devlet denetimi dışında gerçekleştirilen hukuka aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve bu platformlardan kaynaklanabilecek tüketici mağduriyetlerine karşı önlem alınmasının da hedeflendiği belirtildi. Birlik, turizm sektöründe kayıtdışı faaliyet yürüten yapılar karşısında, büyüklük ve güç farkı gözetmeksizin hukuki mücadelesini sürdüreceğini de duyurdu.

ENGEL TALEP EDİLEN PLATFORMLAR

TÜRSAB’ın davacı olduğu ve erişim engeli talep ettiği seyahat siteleri arasında şunlar yer alıyor: Airbnb, Expedia, GetYourGuide, Viator, Isango, ToursByLocals, Agoda, Trip.com, Hotels.com ve Musement.