Ford ve GM’den First Brands İçin Finansman Görüşmeleri

ford-ve-gm-den-first-brands-icin-finansman-gorusmeleri

Otomotiv Devi İki Şirketin Kritik Görüşmeleri

Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomobil üreticileri Ford ve General Motors, iflas eden otomotiv parça tedarikçisi First Brands Group’un Chapter 11 kapsamındaki yeniden yapılandırma süreci boyunca faaliyetlerini sürdürebilmesi için olası bir finansman desteği üzerinde çalışıyor. Ford, bu süreçte en fazla risk taşıyan şirket olarak ön plana çıkıyor.

Görüşmelerin derinlemesine sürdüğü, alınıp alınmayacağı düşünülen parçalar için ön ödeme yapılmasını içeren düzenlemelere dair, daha geniş bir otomotiv üreticileri grubunun masada bulunduğu kaynaklar tarafından ifade ediliyor. Anlaşmanın son aşamalara yaklaştığı belirtilse de, her an iptal olabileceği ihtimali de göz önünde tutuluyor. Ford’un bu süreçten en fazla etkilenecek şirket olduğu açıklanırken, birçok otomotiv üreticisinin görüşmelere katıldığı da dile getiriliyor.

Ford ve General Motors için kritik öneme sahip parçalar üreten First Brands Group’un, F-150 model pickup’larında kullanılan cam sileceği parçaları gibi ürünler sağladığı bildiriliyor. Şirket, 10 milyar doları aşan borç miktarının kamuoyuna duyurulmasının ardından eylül ayı sonunda iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Chapter 11 başvurusu çerçevesinde, yükümlülüklerinin 10 ile 50 milyar dolar arasında, varlıklarının ise 1 ile 10 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu.

Yeniden yapılandırma çabaları kapsamında, First Brands Group bu ayın başlarında varlıklarının tamamını ya da belirli kısımlarını satışı için resmi bir pazarlama süreci başlattı. Şirketin Kuzey Amerika’daki bazı faaliyetlerini durdurduğu, ancak bazı iş kollarının hala faaliyette kalacağı ifade ediliyor.

Chapter 11 Tanımı

Chapter 11, ABD’de şirketlerin yeniden yapılandırılması ve iflas korumasını hedefleyen bir hukuki süreç olarak tanımlanıyor.

