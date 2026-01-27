TFF’nin Mürşitpınar Sınır Kapısı Açılması Talebiyle Gündeminde

DEM PARTİ HEYETİ CHP’YE ZİYARETTE BULUNDU

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, “Terörsüz Türkiye” süreci ve Suriye’deki son gelişmeler ışığında CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, söz konusu heyeti bina girişinde karşıladı. Görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de yer alırken, DEM Parti heyetinin diğer üyeleri arasında Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli bulunuyordu. Saat 10.30’da başlayan görüşmenin süresi bir saatten fazla sürdü. Hatimoğulları ve Bakırhan, ardından ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

KONULARI SİYASİ TANSİYONLAR

Açıklamada Özel, “Bugün DEM Parti’nin çok değerli Eş Genel Başkanları, partimizi ziyaret ettiler. Malum Meclis en açık olması gerektiği zamanda, AK Parti’nin talebiyle yıl ortası tatilinde. Geçtiğimiz hafta emeklilerle ilgili önemli bir gündem varken ve Suriye’deki gelişmeler devam ederken Meclis’in kapanmasını hiç doğru bulmadık” ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Özel, “Ama AK Parti ısrarla, muhalefet partileri karşı çıksa da Meclis’i tatile soktular. Böyle önemli gündemler yaşanırken Meclis’in kapalı olması, siyasetin durması anlamına gelmiyor. Bu nedenle DEM Parti’nin kıymetli heyeti bize ziyarette bulundu. Çok faydalı görüş alışverişinde bulunduk,” şeklinde konuştu.

SİYASETTE BARIŞ VE KARDIŞLIK VURGUSU

Özel, siyasetin konuşmak için ve çözüm üretmek gayesiyle yapıldığını aktararak, “Siyaset ayrılıklar, kavgalar üzerinden değil; barış, kardeşlik ve dostluk üzerinden yürütülmeli. Türkiye’de sürecin başladığı andan itibaren Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettik. Bunun dışında bir şeyi düşünmek akılla bağdaşmaz. Suriye’de bir an önce istikrar sağlanmalı ve hem Türkmenleri hem Arapları hem Kürtleri kapsayan bir anayasal güvence altına alan barış sağlanmalı,” değerlendirmesinde bulundu.

BARIŞA GİDEN YOL DİYALOGDAN GEÇİYOR

Demokratik bir çözüm arayışında olduklarının altını çizen Özel, “Biz burada iki eş genel başkan ve bir genel başkan yan yana duruyoruz. Türk, Arap ve Kürt olarak biz kardeşiz. Düşmanlık üzerinden siyaset yürütmemeliyiz. Türkiye’de 6-8 milyon Arap yaşıyor. Zaman zaman Suriye’deki karışıklıklar ve iç göç nedeniyle bir Arap düşmanlığı yükselebiliyor. İşler yolunda giderken kardeşlikten bahsedenlerin, ortalık karışınca gerçek yüzlerini gösterdiklerine şahit olduk,” ifadelerini kullandı.

SURİYE’DEKİ İNSANLIK DRAMI

Bakırhan da açıklamalarında, Suriye’de meydana gelen insanlık dramını takip ettiklerini belirterek, “Bir yandan buradan yardım konvoyları çıkıyor ama o insanlık dramını doğuran yapıların da ortaya çıkmasına sebep olunduğuna dikkat çekmekteyiz. Yardımların doğru yere ulaşıp ulaşmayacağından endişeliyiz,” dedi. Bakırhan, Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın açılmasının yardım ulaştırma açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “Ordinavirus Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın insani yardımlarla sınırlı olmak üzere açılmasını ve yardımların buradan ulaştırılmasını önemsiyoruz,” şeklinde konuştu.

ATEŞKESİN ÖNEMİ

Müzakere süreçlerinin devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Bakırhan, ateşkese riayet edilmesi gerektiğini aktararak, “Süreç içerisinde her iki tarafın barış çabalarıyla sonuç çıkarması önemlidir. Hem Suriye’nin hem de Türkiye’nin geleceği açısından bu sürecin önemi büyüktür,” dedi. Aynı zamanda, Türkiye’nin Suriye’deki rolünü yapıcı bir şekilde kullanması gerektiğini ekledi.

HASSAS SÜREÇTE KULLANILAN DİL

Bakırhan, Türkiye’nin özellikle Suriye rejimini dikkate alarak demokratik bir süreç oluşturmasının gerektiğine vurgu yaparak, “İşler yolunda gitmediği takdirde hem Türkiye hem de bölge için sorunların çözümsüz kalacağı bir döneme giriyoruz. Tüm halkların barışının sağlanması herkesin menfaatine olacaktır,” ifadelerine yer verdi.

MEDYANIN ROLÜ

Görüşmenin ardından basın mensuplarıyla yapılan sohbet sırasında açıklamalarda bulunan Bakırhan, bazı medya kuruluşları ve siyasilerin kullandıkları dilin ötekileştirici olduğuna dikkat çekti. Sözlerine “Bu süreçte herkesin, özellikle de medyanın kullandığı dilin hassasiyeti büyük önem taşıyor. Bizler DEM Parti olarak bu dili kullanmaya devam edeceğiz,” şeklinde devam etti.