Evlilikten Bir Gün Sonra Ayrılma Sebebi

EMPATİ PROGRAMINDA KONUŞTU

HANDE ATAİZİ, AHMET MÜMTAZ TAYLAN’IN SUNDUĞU “EMPATİ” PROGRAMINA KATILDI VE 2004 YILINDA FETHİ PEKİN İLE YAŞADIĞI KISA EVLİLİĞİ HAKKINDA 20 YIL ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU. Ataizi, “1 günde evlilik sözleşmesi yapıp mı ayrıldınız?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi: “Evet ama evlilik sözleşmesiyle alakası yoktu. Onu annem önermişti zaten. O evlilik olayı inada binmişti. Karşı taraf evliliği istemiyordu. ‘Yaptım’ demek için o evliliği yerine getirdim. Normal şartlarda benim mutlu olabileceğim bir ilişki değildi. Bir gün olması kayıp olmadı, belki bir güne kayıp olmuştur.”

KENDİSİNİ YOK OLMAK İSTEDİĞİ BİR DÖNEMDE GÖRDÜ

Ayrıca Hande Ataizi, hayatında yok olmak istediği bazı dönemler geçirdiğini de dile getirdi. Bu süreçte yaşadığı zorlukları ve bu dönemlerin onu nasıl etkilediğini anlattı. Oyuncu, bu gibi durumların kendisini geliştirdiğini ve yeni bir bakış açısı kazandırdığını vurguladı.