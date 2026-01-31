Evrim Alasya’dan Evlilik Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterini canlandırıyor ve İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu. Programda özel yaşamına dair içten açıklamalar yapan Alasya, dikkat çeken ifadelerde bulundu. Evliliklerin insan doğasına ters olduğunu savunan Alasya, günümüzdeki boşanmaların da bu sebeple yaşandığını öne sürdü.

EVLİLİK İNSAN DOĞASINA AYKIRI

Evrim Alasya, evliliğin doğaya aykırı olduğunu belirtti ve şunları ifade etti: “Herkesin kendi alanı olması gerek, evlilikte bu imkansız herhalde. Genel olarak gözlemim; insanların aynı evin içinde mutsuz hale dönüşmesi. Anne babaları evliliklerini sürdürdüler ama bizim jenerasyonun çoğu boşandı. Bizim jenerasyonda trajik bir şey var, onun ne olduğunu bilmiyorum. Evlilik doğamıza uygun olsaydı bu kadar insan patır patır boşanmazdı. Tabii ki de sevdiğin insanla yaşamak dünyanın en güzel şeyi, buna karşı değilim ama uzun süre aynı evin içinde yaşamak zor. Bazen insanların nefes alma alanlarının olması gerektiğini düşünüyorum.”

ÇOCUK SORUMLULUĞU BÜYÜK

Alasya, çocuk istemediği halde partnerinin bir çocuk isteyip istemediği sorusuna da önemli bir yanıt verdi: “Tabii ki tartışmaya açık. Ama çocuk çok büyük bir sorumluluk. O sorumluluğu hiçbir zaman gözüm yemedi. En verimli çağlarımda çocuk yaparsam, bir daha hayata geri dönemezmişim gibi hissettim. Öyle bir dürtüm de hiçbir zaman olmadı. Sonuçta ne olursa olsun çocuk, anne ile büyüyor. Kendimi çok yoracak kadar önemserdim. Ayrıca çocuk büyüdüğünde tek başına dışarı çıkmak isterse gerçekten deliririm. Onu bırakmazdım. Biraz da bulunan etkisi var.”