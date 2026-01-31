Evrim Alasya Evliliğin İnsan Doğasına Aykırı Olduğunu Savundu

Türkiye’nin beğenilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nin ‘Kıvılcım’ karakterine hayat veren Evrim Alasya, İbrahim Selim’in YouTube kanalında konuk oldu. Programda kişisel hayatıyla ilgili içten açıklamalar yapan Alasya, dikkat çekici sözler de sarf etti. Alasya, evliliklerin insan doğasıyla uyumlu olmadığını ifade ederek, günümüzdeki boşanmaların bu durumla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

EVLİLİK İNSAN DOĞASINA UYGUN DEĞİL

Evrim Alasya, evlilik kavramının insanın doğal yapısına ters olduğunu belirtti. “Herkesin kendi alanı olması gerek, evlilikte bu imkansız herhalde. Genel olarak gözlemim; insanların aynı evin içinde mutsuz hale dönüşmesi. Anne babaları evliliklerini sürdürdüler ama bizim jenerasyonun çoğu boşandı. Bizim jenerasyonda trajik bir şey var, onun ne olduğunu bilmiyorum. Evlilik doğamıza uygun olsaydı bu kadar insan patır patır boşanmazdı. Tabii ki de sevdiğin insanla yaşamak dünyanın en güzel şeyi, buna karşı değilim ama uzun süre aynı evin içinde yaşamak zor. Bazen insanların nefes alma alanlarının olması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUK BÜYÜK BİR SORUMLULUĞU BERABERİNDE GETİRİYOR

Evrim Alasya, “Çocuk istemiyorsun ama kalemin bir adamla evlisin ve o da istedi. O zaman konu tartışmaya kapalı mı, açık mı?” sorusuna yanıt verirken, “Tabii ki tartışmaya açık. Ama çocuk çok büyük bir sorumluluk. O sorumluluğu hiçbir zaman gözüm yemedi. En verimli çağlarımda çocuk yaparsam, bir daha hayata geri dönemezmişim gibi hissettim. Öyle bir dürtüm de hiçbir zaman olmadı. Sonuçta ne olursa olsun çocuk, anne ile büyüyor. Kendimi çok yoracak kadar önemserdim. Ayrıca çocuk büyüdüğünde tek başına dışarı çıkmak isterse gerçekten deliririm. Onu bırakmazdım. Biraz da bulunan etkisi var.” şeklinde konuştu.