Eylem Oğuz, Diziye Veda Etti

KIZILCIK ŞERBETİ DÖNÜYOR

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı ‘Kızılcık Şerbeti’, 12 Eylül Cuma akşamı 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler olurken, dizinin 3 sezondur 2. yönetmenliğini yapan Eylem Oğuz, sosyal medya platformu Instagram üzerinden duygusal bir veda mesajı paylaştı.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Eylem Oğuz, paylaştığı mesajda, “Koca üç sezon, onca emek, yorgunluklar, iyiler iyikiler ve diğer şeyler…” ifadelerine yer verdi. Oğuz, “Emeği geçen herkese teşekkür ederim, özellikle kurduğumuz çalışma prensibi ve ekip dayanışması azıcık uzaktan bakınca çok daha şahane görünüyor bunun için. Benim anlattığım hikayenin sonuna geldik, yeni gelecek olan meslektaşlarıma, kalan dostlarıma ve tüm yeni ekibe başarılar dilerim.” şeklinde sözlerini tamamladı.

İstanbul Elektrik Kesintileri Bilgisi

İstanbul'da 16 Ağustos'ta Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi gibi ilçelerde gün boyunca elektrik kesintileri olacak. Kesinti detayları merak ediliyor.
Trump Ve Putin Alaska’da Buluştu

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 2019'dan sonra ilk kez önemli bir zirvede bir araya gelerek yüz yüze görüşecekler.

