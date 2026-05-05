Eylem Tok’tan Cezaevinden Duygusal Mektup Açıklaması

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen kaza, 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı otomobilin Oğuz Murat Aci’ye çarpmasıyla gerçekleşti. Olay günü Aci yaşamını yitirirken, Cihantimur ve annesi Eylem Tok, olay sonrasında ABD’ye kaçtılar. Cihantimur ve Tok hakkında çıkarılan kırmızı bültenin ardından, ikili 14 Haziran 2024’te Boston’da yakalandı.

EYLEM TOK’UN MEKTUBU

Boston’da tutuklu olan Eylem Tok, cezaevinden yazdığı mektupta, kaza gecesi sadece oğlunu koruma kaygısı içinde olduğunu ifade etti. Tok, “yasal varislerle anlaştığını” belirttiği mektubunda, olayın ardından yapılan yorumların bir linç kampanyasına dönüştüğünü vurguladı.

Oğlunun kaza günü üniversite sınavına hazırlanan sadece 16 yaşında bir çocuk olduğunu hatırlatan Tok, “O talihsiz kaza anında ben bir anneydim; neyin doğru neyin yanlış olduğunu sağlıklı şekilde değerlendirebilecek bir durumda değildim” dedi. Tok, kaza gecesi yaşananların yüreğinde derin izler bıraktığını ve her gün bu olayla yüzleşmek zorunda kaldığını dile getirdi.

KAZA YERİNE GİTMEDİĞİ AÇIKLANDI

Mektubunda, kaza yerine gitmediğini ve olayla ilgili herhangi bir telefon almadığını kaydeden Tok, “Buna rağmen oluşan algı beni derinden üzmektedir” ifadesini kullandı. Oğlunun o gece yaşadığı şoku ve kendi panik halini de aktaran Tok, “Ne yapacağımı bilemez haldeydim” dedi.

Olayda en büyük acının, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesine ait olduğunu bildiğini belirten Tok, “Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum” dedi. Tok, “Bu kaybın telafisi yok, biliyorum. Ancak yasal varislerle bir sulh anlaşması yaparak helalleştiğimizi belirtmek isterim” ifadelerine de yer verdi.

ANNE OLARAK DÜŞÜNCELERİ

Tok, bir annenin çocuğunu koruma çabasının başka bir ailenin acısını hafifletmeyeceğini kabul ettiğini ifade ederek, “Hayatım boyunca çocuklar için emek verdim; onları anlamaya ve korumaya çalıştım” dedi. “O gece benim oğlum da bir çocuktu… Ve ben sadece onu korumak istedim” diyen Tok, her gün yaptığı muhasebenin onu yorduğunu söyledi.

Yazısını bir savunma değil, bir annenin duyguları olarak yorumlanmasını istediğini vurgulayan Tok, “Kırdığım ya da üzdüğüm kim varsa affını diliyorum. Tek isteğim, gerçeklerin bilinmesi ve kalplerin biraz olsun yumuşamasıdır” diyerek sözlerini tamamladı.