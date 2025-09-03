Ekonomi

Eylül Kira Artış Oranı Açıklandı!

eylul-kira-artis-orani-aciklandi

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 32,95 seviyesine ulaştı. Bu verilerin ardından Eylül ayı için kira artış oranı da belirlendi.

KİRA ARTIRIM ORANI BELİRLENDİ

Enflasyon verilerine dayanarak, konut ve işyerlerine uygulanacak olan kira artış oranı netleşti. Temmuz ayında kira sözleşmeleri için geçerli olan tavan zam oranı yüzde 39,62 olarak hesaplandı. 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla geçerli olan yüzde 25’lik artış sınırı kaldırıldı. Böylelikle kira artışları tamamen TÜFE ortalamasına bağlı olarak hesaplanıyor.

KİRA ARTIRIM HESAPLAMASI

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi gereğince, kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. Bu, hem konut hem de işyeri kiraları için geçerli yasal üst sınırı ifade ediyor. Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir ev için hesaplama şöyle yapılıyor:

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL
TÜFE 12 aylık ortalaması: Yüzde 39,62
10.000 TL x %39,62 = 3.962 TL artış
Yeni kira bedeli: 10.000 + 3.962 = 13.962 TL

ÖNEMLİ

Dünya

Venezuela: Trump’ın Yapay Zeka Videosu Olabilir

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, Trump'ın paylaştığı uyuşturucu yüklü gemiye saldırı videosunun yapay zeka ürünü olabileceğini ve içerdiği "çizgi film benzeri sahneleri" eleştirdi.
Ekonomi

Rayiç Bedeller Rekor Artış Gösterdi!

2026'dan itibaren uygulanacak güncellenmiş rayiç bedelleriyle emlak vergileri bazı yerlerde on kat artacak. Hükümet, bu durumu dengelemek için yeni bir yasa çalışması yürütüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.