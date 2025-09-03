Eylül Kira Artış Oranı Açıklandı!

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 32,95 seviyesine ulaştı. Bu verilerin ardından Eylül ayı için kira artış oranı da belirlendi.

KİRA ARTIRIM ORANI BELİRLENDİ

Enflasyon verilerine dayanarak, konut ve işyerlerine uygulanacak olan kira artış oranı netleşti. Temmuz ayında kira sözleşmeleri için geçerli olan tavan zam oranı yüzde 39,62 olarak hesaplandı. 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla geçerli olan yüzde 25’lik artış sınırı kaldırıldı. Böylelikle kira artışları tamamen TÜFE ortalamasına bağlı olarak hesaplanıyor.

KİRA ARTIRIM HESAPLAMASI

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi gereğince, kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. Bu, hem konut hem de işyeri kiraları için geçerli yasal üst sınırı ifade ediyor. Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir ev için hesaplama şöyle yapılıyor:

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

TÜFE 12 aylık ortalaması: Yüzde 39,62

10.000 TL x %39,62 = 3.962 TL artış

Yeni kira bedeli: 10.000 + 3.962 = 13.962 TL