Eylül Seminer Ek Ders Ödemeleri 4 Hafta ile Sınırlı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemi ve uyum haftası için öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri netleşti. Ek Ders Kararı’nın 6/3 maddesi kapsamında öğretmenlere, bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek ve fiilen görev yapmak şartıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenecek. 1-11 Eylül tarihlerini kapsayan bu dönem, teknik olarak 2025-2026 öğretim yılının son bölümü sayılıyor. Bu dönemle birlikte öğretmenlerin dört haftalık seminer ek ders sınırı da tamamlanmış olacak.

HAFTALIK SEMİNER SINIRI NASIL TAMAMLANACAK?

2025-2026 öğretim yılı kapsamındaki dört haftalık mesleki çalışma hakkı, belirlenen tarihlerle tamamlanacak. Kasım Ara Tatil döneminde 15 saat, Mart Ara Tatil döneminde 15 saat ödeme yapılacak. Haziran Yıl Sonu mesleki çalışması için 15 saat, 1-11 Eylül dönemi için de 15 saat ücret ödenecek. Böylece öğretmenler dört haftalık ek ders hakkını yıl içinde kullanmış olacak.

BRANŞLARA GÖRE EYLÜL ÖDEMELERİ BELİRLENDİ

Branşlara ve görev alanlarına göre 1-11 Eylül tarihlerindeki ek ders ödeme esasları farklılık gösteriyor. Diğer branş öğretmenleri, bu tarihler arasında yürütecekleri mesleki çalışma süresi boyunca toplam 15 saat ek ders ücreti alacak. Bu ödeme, Ek Ders Kararı’nın 6/3 maddesi kapsamında yapılacak. Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri için ise farklı bir süreç işleyecek.

UYUM EĞİTİMİ İÇİN AYRI ÖDEME SÜRECİ

Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri, 1-4 Eylül tarihlerindeki mesleki çalışma dönemi için 15 saat ek ders ödemesi alacak. Bu ödeme de 6/3 maddesi kapsamında değerlendirilecek. 7-11 Eylül tarihlerinde yapılacak Uyum Eğitimi haftası nedeniyle ayrı bir ödeme süreci gündeme gelecek. Bu dönem için ödenecek ücretlerin miktarı ise henüz kesinleşmiş değil. 2026 yılına ilişkin net ödeme tutarları, Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi yazının ardından belli olacak.