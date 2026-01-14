Eyüpspor Kerem Demirbay ile Anlaşmayı Sonlandırdı

eyupspor-kerem-demirbay-ile-anlasmayi-sonlandirdi

Eyüpspor’dan yapılan açıklama şöyle: “Teşekkürler Kerem Demirbay. Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay’a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.”

KASIMPAŞA’NIN YENİ TRANSFERİ

Süper Lig’de ara transfer döneminde Kamil Ahmet Çörekçi ve İrfan Can Kahveci ile kadrosunu takviye eden Kasımpaşa, deneyimli bir ismi daha almak üzere. İstanbul ekibinin Kerem Demirbay ile prensipte anlaşmaya vardığı bildiriliyor.

KEREM DEMİRBA YENİ BİR SERÜVENE HAZIR

Kerem Demirbay, sezon başında Galatasaray’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Eyüpspora imza atmıştı. Kariyerinde Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Hamburg, Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern, Borussia Dortmund II, Schalke ve Wattenscheid gibi kulüplerde oyunculuk yapmış olan deneyimli orta saha, yeni sezonda Kasımpaşa formasını giymeye hazırlanıyor.

