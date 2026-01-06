Eyüpspor Mame Thiam ile Resmen Ayrıldı

eyupspor-mame-thiam-ile-resmen-ayrildi

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, deneyimli forvet Mame Thiam ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Süper Lig’de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam’a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.” ifadesi yer aldı.

MİLLİ FORVET GOL SAYISI

Bu sezon Eyüpspor formasıyla Süper Lig’de toplam 14 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki Senegalli futbolcu, rakip filelere 2 gol göndermeyi başardı.

