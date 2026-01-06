Eyüpspor Mame Thiam ile Yollarını Ayırdı

eyupspor-mame-thiam-ile-yollarini-ayirdi

SÜPER LİG EKİBİ EYLÜPSPOR’DAN AYRILIK HABERİ

Eyüpspor, deneyimli santrfor Mame Thiam ile yollarını resmen ayırdı. Kulübün yaptığı açıklamada, “Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Süper Lig’de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam’a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

MAME THIAM’IN PERFORMANSI

Bu sezon Eyüpspor forması altında Süper Lig’de 14 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki Senegalli forvet, 2 gol atma başarısı gösterdi.

