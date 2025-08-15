Eyüpspor, Marcos Felipe’yi transfer etti

EYÜPSPOR MARCOS FELİPE’Yİ TRANSFER ETTİ

Süper Lig takımlarından Eyüpspor, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe’yi kadrosuna kattığını duyurdu. İstanbul temsilcisinin ABD merkezli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Eyüpspor’umuz, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe’nin 1 yıllık kiralık ve satın alma opsiyonlu transferi için Bahia Kulübü ile anlaşmaya vardı” ifadeleri yer aldı.

TRANSFER SÜRECİ HIZLI GELİŞTİ

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 29 yaşındaki kalecinin köklü bir kariyeri olduğunu belirterek, “Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Berke’nin gösterdiği önemli performansının ardından Lille Kulübüne transferi gerçekleşince hızlı bir şekilde kaleci arayışına yöneldik. Bu süreçte oyuncumuz Lucas Claro bize Marcos’u önerdi. Hem scout ekibimiz hem de kaleci antrenörümüz izledikten sonra bu transferin bizim için büyük bir fırsat olduğuna karar verdik. Bahia Kulübü yetkililerine ayrıca çok teşekkür ediyorum, sürecin her aşamasında bize çok yardımcı oldular. Marcos da Eyüpspor’a gelmeyi çok istedi ve transfer kısa sürede gerçekleşti. Sadece 48 saatte çok önemli bir oyuncuyu kadromuza katmış olduk. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

MARCOS FELİPE’NİN GÖRÜŞLERİ

Marcos Felipe ise Eyüpspor’a katıldığı için duygularını ifade ederek, “Şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben ve ailem için ‘iyi ki gelmişiz’ diyebileceğimiz bir karar oldu. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Kalbimle buradayım ve umarım hep birlikte çok güzel başarılar elde ederiz” dedi.