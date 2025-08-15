Eyüpspor’un Yeni Kalecisi Marcos Felipe

EYÜPSPOR MARCOS FELIPE’Yİ TRANSFER ETTİ

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe’yi kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul temsilcisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan duyuruda, “Eyüpspor’umuz, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe’nin 1 yıllık kiralık ve satın alma opsiyonlu transferi için Bahia Kulübü ile anlaşmaya vardı” denildi.

TRANSFERİ YAPMAKTA HIZLI DAVRANDILAR

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 29 yaşındaki kalecinin kariyerinin değerli olduğunu belirterek, “Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Berke’nin gösterdiği önemli performansın ardından Lille Kulübüne transferi gerçekleşince hızlı bir şekilde kaleci arayışına yöneldik. Bu süreçte oyuncumuz Lucas Claro bize Marcos’u önerdi. Hem scout ekibimiz hem de kaleci antrenörümüz izledikten sonra bu transferin bizim için büyük bir fırsat olduğuna karar verdik. Bahia Kulübü yetkililerine ayrıca çok teşekkür ediyorum, sürecin her aşamasında bize çok yardımcı oldular” ifadelerini kullandı. Kulaksız, “Marcos da Eyüpspor’a gelmeyi çok istedi ve transfer kısa sürede gerçekleşti. Sadece 48 saatte çok önemli bir oyuncuyu kadromuza katmış olduk. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

MARCOS FELIPE MUTLU

Marcos Felipe ise Eyüpspor’a katıldığı için mutluluğunu dile getirerek, “Şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben ve ailem için ‘iyi ki gelmişiz’ diyebileceğimiz bir karar oldu. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Kalbimle buradayım ve umarım hep birlikte çok güzel başarılar elde ederiz” dedi.