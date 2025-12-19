Ezgi Eyüboğlu Ve 7 Kişi Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltında

İSTANBUL’DA ÜNLÜ İSİMLER UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da aralarında bulunduğu toplamda 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan araştırmada, bazı tanınmış şahısların uyuşturucu ve uyarıcı maddeler kullandığına dair şüphelerin bulunduğu belirlendi.

İKİ ARAŞTIRMA KAPSAMINDA GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ

Söz konusu soruşturmanın sonucunda, isimleri geçen İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarıyla gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’ta bulunan 7 adrese aynı anda operasyon gerçekleştirdi.

YAKALAMALARDAN BİRİ AÇIKTA KALDI

Operasyon sırasında, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü için arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Ayrıca, Mümine Senna Yıldız’ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı da ele geçirildi.