F-16 Savaş Uçakları KKTC’ye Gönderildi

Altı adet F-16 savaş uçağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) konuşlandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede gerçekleşen son gelişmelere ilişkin, KKTC’nin güvenliğini sağlamak amacıyla kademeli planlamalar çerçevesinde bu uçakların ve bazı hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren yerleştirildiğini açıkladı.

İHTİYAÇ HALİNDE İLAVE TEDBİR ALINACAK

Bakanlığın açıklamasında, mevcut durumun değerlendirilmesi sonucu, gerek görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınmaya devam edeceği ifade edildi. Türk Savunma Bakanlığı’nın bir kaynağı ise Cumartesi günü, bölgede artan çatışmaların KKTC’nin güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle F-16 sevkiyatının değerlendirildiğini aktardı. Alım kararı, Güney Kıbrıs’taki Ağrotur üssüne düzenlenen saldırıların ardından alındı. Ayrıca, İngiltere’nin İran’a karşı ABD’ye üslerini açmasının ardından, Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssünde drone alarmı verilmişti.

UÇAKLARIN GÜVENLİK AMAÇLI SEVKİYATI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin sabah saatlerinde KKTC’ye 6 F-16 savaş uçağı göndereceğini duyurdu. Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla sevk edildiğini belirterek, bu sevkiyatın sivil uçuşlara olumsuz etkisi olmayacağını vurguladı. Türkiye, en son 28 yıl önce, 1998 yılında KKTC’ye F-16 gönderimi gerçekleştirmişti.

DOĞU AKDENİZ’DE ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIŞ GÖSTERİYOR

Türkiye’nin bu adımı öncesinde, bölgedeki müttefik ve komşu ülkeler de askeri varlıklarını Kıbrıs çevresine kaydırmış durumda. Yunanistan, 4 adet F-16 savaş uçağı gönderirken, Başbakan Miçotakis, “filonun gururu” olarak tanımladığı Kimon fırkateyninin de dahil olduğu iki gemiyi bölgeye sevk etti. Fransa, Languedoc fırkateynini bölgeye ulaştırırken, Charles de Gaulle uçak gemisi de yola çıktı. İngiltere ise, adadaki hava üssünün hedef alınması üzerine anti-drone füzeleri ile donatılmış 2 Wildcat helikopterini bölgeye gönderdi.