Fahiş Aidat Sorununa Meclis’ten Yeni Çözüm Geldi

fahis-aidat-sorununa-meclis-ten-yeni-cozum-geldi

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI AİDAT DÜZENLEMESİ HAZIRLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sitelerde karşılaşılan yüksek aidat sorunlarına yönelik düzenlemenin Meclis gündemine alındığını duyurdu. Kurum, aidatlarda yaşanan keyfi artışlara karşı kapsamlı bir mevzuat oluşturduklarını belirterek, düzenlemenin milletvekillerinin oylamalarıyla yasalaşmasını umduklarını ifade etti.

AİDAT ARTIŞLARI KISITLANIYOR

Kurum, yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte kimsenin keyfi bir şekilde aidat artışı yapamayacağını ve artışların enflasyon oranının üzerinde olmayacağını belirtti. Bu kapsamda, site yönetimlerinin mevcut durumunun yetersiz denetimlere tabi olduğunu vurguladı. Ayrıca, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bu sorunun ele alındığını dile getirdi.

DENETİMLER ARTACAK

Bakan Kurum, site yönetim şirketlerinin Bakanlık tarafından belgelendirileceğini ve sınıflandırılacağını açıkladı. Bu şirketlerin yılda en az bir kez denetleneceğini ifade eden Kurum, site sakinlerinden gelen şikayetler üzerine Bakanlık tarafından hızlı bir şekilde denetim süreçlerinin başlatılacağını vurguladı.

