Kenan Yıldız’a İtalyan Medyasından Sert Eleştiriler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk karşılaşmasında İtalyan ekibi Juventus’u 5-2 yenerek kıl payı bir avantaj sağlamış oldu. Sarı-kırmızılı takım, bu galibiyet ile İtalya ekiplerine karşı kendi evinde 63 yıldır süregelen yenilmezlik serisini sürdürürken, Juventus ile oynadığı 7. karşılaşmasında 3. zaferini elde etti. İtalya basını, maç sonrası Juventus’un milli oyuncusu Kenan Yıldız’ın Galatasaray karşısındaki performansını eleştirdi ve yaptığı hatanın gol ile sonuçlandığını vurguladı.

ESKİ HALİNDEN ESER YOKTU

La Repubblica: “Kelly ve Cabal felaket bir performans sergiledi, Kenan Yıldız’ın ise eski halinden eser yok.”

ÇOK DAHA FARKLI OYNAMALIYDI

Sport Mediaset: “Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir.”

SALLAI TARAFINDAN BOĞULDU

Virgilio Sport: “Gabriel Sara’nın 1-0’lık golüne yol açan kanlı top kaybını yaptı. Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu.”

TELAFİ İÇİN BİR ŞEY YAPMADI

90min: “Belki de kendi ülkesinde oynamanın heyecanıydı, ancak ceza sahasının kenarında topu kaybetmesindeki dikkatsizlik gole neden oldu. Hatadan sonra telafi etmek için hiçbir şey yapmadı.”

EN İYİ FORMUNDA DEĞİL

Eurosport İtalya: “Türk takımının 1-0 öne geçtiği pozisyonda topu kaybetti. En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü.”

ETKİSİZDİ

Il Mattino: “Hem hücumda hem de savunmada etkisizdi, Galatasaray’ın ilk golünde hata yaptı.”

GOLDE TOPU KAYBETTİ

Il Messaggero: “Türk takımının golünde topu kaybetti.”

O HATA DERİNDEN ETKİLEDİ

Calcio Mercato: “Galatasaray’ın ilk golüne yol açan hata, maç boyunca onu derinden etkiledi; ayrıca dizinin durumu da kötü görünüyor.”