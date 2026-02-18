Ramazan Ayında Oruç Bozan Durumlar Açıklandı

Ramazan ayının ruhani atmosferi, tüm yurtta hissediliyor. İbadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi arzulayan milyonlarca kişinin aklındaki sorular cevap buluyor. Bu süreçte en sık yöneltilen ‘Orucu ne bozar?’ sorusuna yanıt Diyanet tarafından verildi. İşte orucu bozan unsurlar:

ORUCU BOZAN UNSURLAR

Oruç ibadetinin özü, belirli bir süre boyunca yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durarak nefsin terbiyesi üzerine kurulu. Dinî literatürde, oruç esnasında bu çerçevede değerlendirilen her türlü eylem, orucun bozulmasına yol açabiliyor. Yeme ve içme yasağı sadece gıda tüketimi ile sınırlı kalmamakta; alışkanlık haline gelen ve zevk veren maddeler de bu yasak kapsamına dahil edilmektedir. Bu bağlamda sigara, nargile gibi tütün ürünleri ile uyuşturucu maddeler ve bağımlılık yaratan her türlü unsur, oruç sırasında yasak olarak değerlendiriliyor.