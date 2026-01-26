Fatih Altaylı’dan Tahliye Sonrası İlk Video Açıklaması

YouTube kanalındaki bir yayınında sarf ettiği sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı, tutukluluğunun 190. gününde 29 Aralık’ta tahliye edildi. Altaylı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilmişti ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin yaptığı tutukluk incelemesi çerçevesinde serbest bırakıldı. Bu durum, Altaylı’nın yayınlarına kaldığı yerden devam edip etmeyeceği konusunda merak uyandırdı.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Tahliye olduktan yaklaşık bir ay sonra Fatih Altaylı’dan yeni bir video yayımlandı. Gözaltına alındığı ilk günü aktaran Altaylı, o dönemde yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: “Evde Zeynep’e yaprak sarması yapıyordum. Çok sevdiği için.” Haziran ayının başlarına denk gelen bir zamanda, Zeynep’in isteği üzerine yaprak sarması hazırlıyormuş. O sırada evlerinde bir yabancı öğrencinin kaldığını ve ona da ev ayarlamak için çalıştıklarını belirtti.

TUTUKLAMA ANINI DETAYLI ANLATTI

Kapı çaldığında, karşısında birkaç polisin olduğunu hatırlatan Altaylı, “Görünce hemen Hazır mıyım? dedim.” ifadelerine yer verdi. Polisler, içeri girmesinin mümkün olmadığını bildirmiş. Altaylı, bu durumu sorguladığında “Niye giremiyorum?” şeklinde yanıt aldığını, cevap alamadığını aktardı. Arkasından telefonunu almak için bir süre beklemek zorunda kalmış ve eşinin kendisine telefonunu getirdiğini belirtti.

VEDALAŞMA FIRSATI BULAMADI

Evde eşi olmadığı için vedalaşma imkanı bulamadığını ifade eden Altaylı, evdeki yardımcının telefonunu getirdiğini, kendi istediği eşyaları almakta ise başarı sağlayamadığını söyledi. “İyi, evdekilerle vedalaşma fırsatım bile olmadı,” diyen Altaylı, eve geri dönmek isteyince, herhangi bir kıyafet almasına izin verilmediğini aktardı.

TAKILAN KELEPÇE OLMADIĞINI BELİRTTİ

Polis araca ulaşana kadar oldukça nazik davrandıklarını, kelepçe takmadıklarını aktararak, “Son derece kibar. Son derece terbiyeli en ufak bir kötü tavır falan yok,” şeklinde ifade etti. Altaylı, yeni video kaydında, kendisi yokken yayınlarına boş koltukla devam eden Emre’ye esprili bir dille takıldı. “Nasıl attırdın beni içeriye… Bu konuda ne düşünüyorsunuz Fatih Bey?” diyerek izleyicilere komik bir an sundu.