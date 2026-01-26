Fatih Altaylı Tahliye Sonrası İlk Video Yayınladı

YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayınlarda sarf ettiği ifadeler neticesinde ‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçlamasıyla tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı, tutukluluk sürecinin 190. gününde, 29 Aralık’ta tahliye edildi. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Altaylı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda serbest bırakıldı. Tahliye sonrası Altaylı’nın yayınlarına devam edip etmeyeceği ise merak edilir hale geldi.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Tahliyesinin ardından yaklaşık bir ay geçen Fatih Altaylı, yeni bir video yayımlayarak gözaltına alındığı ilk günü anlattı. Altaylı o gün neler yaşadığını şöyle ifade etti: “Evde Zeynep’e yaprak sarması yapıyordum. Çok sevdiği için. Ne yemek yapayım demiştim. Yaprak sarması istemişti. Evde yaprak sarması yaptım. Onu tencereye dizdim. Ocağa koydum.”

POLİSLERLE KARŞILAŞMASI

Bu sırada evlerinde bir yabancı öğrenci kaldığını belirten Altaylı, “Tam Haziran başıydı. Evde de bir Güney Afrikalı öğrenci vardı. İki gün önce gelmişti. Kapı çaldı. Kapıyı açtım. Karşımda 5-6 tane polis vardı.” şeklinde devam etti. Polislerin kendisine “Fatih Bey, iyi akşamlar” dediğini ve hemen ardından kendisinin de “Hazır mıyım?” diye sorarak durumu anlamaya çalıştığını aktardı.

GİYİNMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Polisin içeri giremeyeceklerini belirttiğini ifade eden Altaylı, “Dedim ki gidip giyineyim dedim. Çünkü üstümde beyaz bir pantolon, lacivert bir gömlek vardı.” diyerek yaşadığı durumu anlattı. Ekibin, giyinmesine müsaade etmediğini, hatta evdeki bireylerle vedalaşma imkanı bulamadığını da sözlerine ekledi.

KELEPÇE TAKILMADI

Evdeki yardımcısının telefonunu getirdiğini belirten Altaylı, “Dedim yanıma eşya falan bir şey alayım. Yok dedi Fatih Bey böyle geliyorsunuz.” ifadesini kullandı. Dışarı indikleri zaman 3 ekip aracı bulunduklarını söyleyen Altaylı, kendisine kelepçe takılmadığını ve kendisine oldukça kibar davranıldığını aktardı.

YENİ VIDEODA EMRE İLE ŞAKALAŞTI

Altaylı, yeni videosunun başlangıcında kendisi yokken yayınlarını sürdüren Emre ile şakalaşarak, “Nasıl attırdın beni içeriye… Bu konuda ne düşünüyorsunuz Fatih Bey? Fatih içeri…” sözleriyle dikkat çekti.