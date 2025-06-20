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“Fatih Keleş’in Oğlu Ve Yeğeni Tutuklandı.”

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İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na yönelik “yolsuzluk” soruşturması halen devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye gönderilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, savcılıkta ifadelerini verdiler.

ŞÜPHELİLER HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından dolayı tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiler. Şu anda şüphelilerin hakimlik işlemleri devam ediyor.

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