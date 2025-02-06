Fatih Portakal Medyadan Çekilme Kararı Aldı

DAVALARIN ARDINDAN TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bilirkişi soruşturması, medya ortamında tartışmaları kızıştırıyor. Halk TV’den Barış Pehlivan, yürütülen soruşturma ile ilgili yaptığı konuşmayı yayınladıktan sonra gözaltına alındı. Bu durum, iki taraf arasında gerginliklerin artmasına neden oldu. Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Pehlivan’ın bu konuşmasının yayınına tepki göstererek, Halk TV’deki gazetecilerin hedef haline geldiğini savundu. Tartışmaların yoğunlaştığı bu süreçte, her iki taraf da art arda yaptığı açıklamalarla birbirlerine sert sözler sarf etti.

PORTAKAL’DAN ŞAŞIRTAN AYRILIK KARARI

Tüm bunların ardından Fatih Portakal, ayrılık kararı aldığını duyurdu. Portakal, pazartesi gününden itibaren YouTube’daki yayınlarını sonlandıracak ve haziran ayından itibaren Sözcü TV’deki programını da bitirerek emekliliğe adım atacağını açıkladı. Fatih Portakal, “Pazartesiden itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum. Artık YouTube yayını yapmayacağım” ifadelerini kullandı. Portakal ayrıca, “Bu programı yapmaktan sıkılmıyorum ancak sabahta akşamda aynı şeyleri söylüyorum. Kendimi çok tekrar ettiğimi düşünüyorum ve durumunda beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum” dedi.

EMEKLİLİK HAYATI İÇİN NET KARAR

57 yaşına gelen Fatih Portakal, emeklilik hayatına geçmeyi planladığını ve bu kararda kesin olduğunu vurguladı. “Yeter artık diyorum, benim için de sürenin bittiğini düşünüyorum” şeklindeki sözleriyle, yeni bir hayata adım atacağını belirtti. İzmir’deki yaşamına devam edeceğini ve geri döneceğini de sözlerine ekledi.