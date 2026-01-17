Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Girişinde Yangın Paniği

TALİM D. IDARELİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Anadolu Yakası yönünde seyir halindeki Talim D. yönetimindeki 34 NRS 493 plakalı otomobilde bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak, çıkan yangın sonucunda araç büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Trafik yoğunluğu normale döndü

Yangın sebebiyle Avrupa’dan Anadolu’ya geçişlerde meydana gelen trafik sıkışıklığı, yangın söndürüldükten ve aracın çekilmesinin ardından normale dönmeye başladı.