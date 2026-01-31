Fatih Tekke: Hak Ettiğimiz Üç Puanı Kaybettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig’de oynanan zorlu müsabakanın bitiminde, Tekke, takımının önemli puan kaybı yaşadığını ifade etti.

ÇOK DEĞERLİ İKİ PUAN KAYBETTİK

Tekke, “Çok kısır geçen ilk yarıda hatadan bir gol yedik. İkinci yarının tamamında ise daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Bir penaltıdan gol bulduk, bir penaltıdan da yararlanamadık. Hak ettiğimiz üç puanı alamadık ve çok değerli iki puan kaybettik.” dedi.

ANTALYASPOR’U YENMELİYDİK

Tekke, her maçın zorlukları olduğunu, sakatlık ve ceza sorununun devam ettiğini belirterek, “Her maç bizim için zor geçiyor. Sakatımız olacak, cezalımız olacak ama devam etmek zorundayız. Gençlerbirliği ve Antalyaspor’u yenmeliydik. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Çok üzgünüm.” ifadesini kullandı.

SORUNLARIMIZ BELLİ

Oyuncu sağlık durumlarına da değinen Tekke, “Kasığım sakat ama oynamadığım için üzülecek bir durum değil. Zubkov’un kalçasında sıkıntı vardı. Problemlerimiz, sorunlarımız belli; devam etmek durumundayız.” açıklamasında bulundu.

BASIN TOPLANTISI

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından üzücü bir akşam yaşandığını ifade eden Tekke, maçın ilk yarısını kayıp olarak gördüğünü ve ikinci yarıdaki oyunlarıyla ilgili olumlu duygular taşıdığını söyledi. Kaçırdıkları penaltı nedeniyle galibiyet şansını kaybettiklerini dile getiren Tekke, “Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Yeteneklerimizle daha kaliteli işlerin ortaya çıkması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

AMA GENEL HATLARIYLA AMBİYANSTAN HOŞNUT DEĞİLİM

Tekke, penaltı pozisyonlarını izlemediği için hakem kararları hakkında yorum yapamayacağını belirtirken, “Ama genel hatlarıyla ambiyanstan hoşnut değilim. Nedeni de şu. Özellikle aut atışlarında oyun çok durdu. Herhangi bir faulde oyunu durdurmak isteyen takım oyunu durduruyor.” ifadesini kullandı.

TRANSFER SÖYLENTİLERİ OYUNCULARI ETKİLEMİYOR

Muçi’nin bu maçta doğal pozisyonunda oynamadığını kaydeden Tekke, yeni transfer Umut Nayir’in sahada elinden geleni yaptığını da vurguladı. Transferle ilgili gelen sorulara yanıt veren Tekke, “Etkilenecek bir durumumuz yok. Bu oyuncular çok değerli oyuncular. İstenilen oyuncular.” diyerek, oyuncularının üzerindeki transfer baskısının etkili olmadığını belirtti.

Takımın potansiyeline de değinen Tekke, “Bu potansiyel bugünkü maçta da ortaya çıktı. Maçlar kolay olmuyor. Psikolojik açıdan sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. Temelde sorunlar çok net gözüküyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.