Fatih Tekke: Koku, gerçekten hoşuma gitmiyor

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’NİN AÇIKLAMALARI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-0’lık Antalyaspor galibiyetinin ardından yayına açıklamalarda bulundu. Tekke, “Şunu söylemem lazım; normalde maçı yönetenlerle ilgili konuşan biri değilim. Ancak, 2-3 haftadır hissettiğim şeyler var, hoşuma gitmiyor. Sadece koku. Sadece koku. Koku hoşuma gitmiyor.” diye belirtti.

VAR POZİSYONUNDAKİ TARTIŞMALI DURUM

Tekke, VAR sistemiyle ilgili eleştirilerini dile getirerek, “Yine farklı iki yarı. İlk yarı golleri de bulmamız lazımdı. İptal edilen bir gol var. Enteresan. VAR’ın devreye girmediği, ofsayt değil, yoruma bağlı. Enteresan pozisyondu.” dedi. İlk yarıda takımın düşük performansından bahseden Tekke, bazı oyuncuların fiziksel problemleri olduğuna dikkat çekti. “Biraz daha sakin kalmamız lazım. İstediğim şey bu. Topun rakipte olduğu anlar, en değerli anlar bizim için.” şeklinde konuştu.

ÜÇTE ÜÇ’ÜN ÖNEMİ

Tekke, “3’te 3 hiç önemli değil. Bu periyodu gayet iyi geçti oyuncularım. Hepsini tebrik ediyorum. Haftaya da taraftarlarımızı güldürmek istiyoruz.” diyerek takımının gösterdiği performansı vurguladı. İlk yarıda her ne kadar baskının eksik kaldığını belirten Tekke, özgüveni olmayan oyuncuların varlığının bunun sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

UGURCAN’IN ÖNEMİ VE TAKIMIN PSİKOLOJİSİ

Tekke, Uğurcan Çakır’ın savunmadaki etkisine de değindi. “Birincisi Uğurcan’ın olması, 3 maçta gol yemememizde etken. Daha az pozisyon veriyoruz. Gerçekçi oyunda çoğu zaman duyguyla hareket ediyoruz.” dedi. Zor süreçlerden geçtiklerini ifade eden Tekke, “Bu galibiyet de umarım özgüven vermiştir. Moralimiz iyileşti. Daha duygulu, daha iyi bir Trabzonspor görürüz inşallah Trabzonspor maçında.” şeklinde konuştu.

HAKEM ELEŞTİRİLERİ

