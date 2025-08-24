Fatih Tekke: Koku hoşuma gitmiyor

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’NİN AÇIKLAMALARI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-0 galip geldikleri Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tekke, maç yönetenlerle ilgili genellikle konuşmadığını dile getirerek, “Şunu söylemem lazım; normalde maçı yönetenlerle ilgili konuşan biri değilim. Ancak, 2-3 haftadır hissettiğim şeyler var, hoşuma gitmiyor. Sadece koku. Sadece koku. Koku hoşuma gitmiyor.” ifadelerini kullandı.

VAR UYGULAMASI VE OYUN PERFORMANSI

Tekke, VAR’ın devreye girmediği birkaç pozisyona dikkat çekti. “Yine farklı iki yarı. İlk yarı golleri de bulmamız lazımdı. İptal edilen bir gol var. Enteresan. VAR’ın devreye girmediği, ofsayt değil, yoruma bağlı. Enteresan pozisyondu” dedi. Maçın zor olduğunu belirten Tekke, ilk yarıda daha iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini vurguladı. Özellikle oyuncularının fiziksel sorunlarına dikkat çekerek, “Mecburi değişiklikler oldu. İyi savunduğumuz bir dönem var. Beklediğiniz anlarda, hele oyunun son bölümünde oyunu bitirmemiz lazım. Buralarda telaş yaparsak işimiz kolay değil. Biraz daha sakin kalmamız lazım.” şeklinde konuştu.

ÖZGÜVEN VE ALTERNATİFLER

Tekke, “3’te 3 hiç önemli değil” diyerek, takımının gösterdiği gelişimi ön planda tuttu. “Şu an iyi gidiyoruz. Zor bir maç oynayacağız. Yine top bizde olacak, rakibe geçince geçiş oynayacaklar. Bu periyodu gayet iyi geçti oyuncularım. Hepsini tebrik ediyorum. Haftaya da taraftarlarımızı güldürmek istiyoruz.” dedi. Uğurcan’ın performansına da değinerek, “Birincisi Uğurcan’ın olması, 3 maçta gol yemememizde etken” şeklinde konuştu.

HAKEM ELEŞTİRİSİ VE GELECEK UMUTLARI

Tekke, “Gerçekçi oyunda, çoğu zaman duyguyla hareket ediyoruz. Biz top bizdeyken cesaretli olmalıyız. Zor süreçten geçtik, geçiyoruz” diyerek yaşanan zorlukları anlattı. Son olarak, “Bu galibiyet de umarım özgüven vermiştir. Moralimiz iyileşti. Daha duygulu, daha iyi bir Trabzonspor görürüz inşallah” diye ekledi.