Fatih Tekke’nin Hakem Hakkındaki Açıklamaları

FATİH TEKKE’DEN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor’a karşı elde ettikleri 1-0’lık galibiyet sonrasında düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Tekke, maçla ilgili hissettiklerinden bahsederek, “Şunu söylemem lazım; normalde maçı yönetenlerle ilgili konuşan biri değilim. Ancak, 2-3 haftadır hissettiğim şeyler var, hoşuma gitmiyor. Sadece koku. Sadece koku. Koku hoşuma gitmiyor.” şeklinde konuştu.

VAR POZİSYONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Tekke, maçın kritik anları üzerine de açıklamalarda bulundu. “Yine farklı iki yarı. İlk yarı golleri de bulmamız lazımdı. İptal edilen bir gol var. Enteresan. VAR’ın devreye girmediği, ofsayt değil, yoruma bağlı. Enteresan pozisyondu.” diye belirtti. Oyunun bazı bölümlerinde oyuncularının fiziksel durumunun sıkıntılı olduğunu vurgulayan Tekke, “İyi savunduğumuz bir dönem var. Beklediğiniz anlarda, hele oyunun son bölümünde oyunu bitirmemiz lazım,” dedi.

3’TE 3 ÖNEMLİ DEĞİL

Tekke, galibiyet serisinin önemli olup olmadığına dair ise “3’te 3 hiç önemli değil. Bu periyodu gayet iyi geçti oyuncularım.” ifadelerini kullandı. Önceki maçları geride bıraktıklarını ve taraftarları gelecek haftalarda mutlu etmek istediklerini ekledi.

UGURCAN VE OYUN STRATEJİSİ

Tekke, takımın kalecisi Uğurcan’ın forma giymesinin önemli bir etken olduğunu belirterek, “Birincisi Uğurcan’ın olması, 3 maçta gol yemememizde etken. Daha az pozisyon veriyoruz.” dedi. Bunun yanında, oyuncularının cesaretli davranmaları gerektiğini söyleyerek, “Zor süreçten geçtik, geçiyoruz. Çok şükür 3 puan almak, her maçı da daha farklı skorla yenmek olabilirdi.” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

HAKEM YORUMLARI VE OYUNCU PSİKOLOJİSİ

Bradır, takımın psikolojik durumuna da değinerek, oyuncuların özgüven eksikliği yaşadığını ve bunun takım oyununu etkilediğini vurguladı.