Fatih Terim’le Al Shabab İddiası Gündemde

fatih-terim-le-al-shabab-iddiasi-gundemde

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 72 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’da görev almıştı. Terim’in, kariyerinde daha önce görev yaptığı bir kulübe yeniden dönme ihtimali gündeme geldi.

YENİDEN TERİM İSTEĞİ

Al Shabab yönetiminin, eğer mevcut teknik direktörle yollarını ayırma kararı alırlarsa Fatih Terim’i tekrar takımın başına getirmeyi planladığı belirtiliyor. Kulüp yönetiminin, Terim’in geçmişteki tecrübesi ve bıraktığı etkiden ötürü bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirdiği ifade ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güllü’nün Şüpheli Ölümü İçin Soruşturma Devam Ediyor

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Güllü'nün refleksle odanın içine dönebildiği ihtimali üzerinde çalışılıyor.
Gündem

Fenerbahçe Taraftarına Hacı Abi Lakabı Takıldı

Fenerbahçe’nin FCSB karşısındaki golü sonrası tribünlerdeki coşku sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle "Hacı Abi" adlı taraftarın sevinci viral oldu. Kimliği belirlendi.
Gündem

Cizre’de Takla Atan Minibüste İki Kişi Hayatını Kaybetti

Cizre'de takla atan minibüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olayın detayları henüz netleştirilemedi.
Gündem

Mersin Hızlı Tren Projesi İlerlemesi Gözlemlendi

Mersin'i İç Anadolu ve Güneydoğu'ya bağlayacak yüksek hızlı tren projesi, yolculuk sürelerini önemli ölçüde kısaltarak bölgenin ulaşımını geliştirecek. Mersin-Adana 25, Mersin-Gaziantep ise 2 saat 15 dakika olacak.
Gündem

Türkiye’nin 2025 Çiçek İhracatı 160 Milyon Dolar Oldu

Türkiye'nin çiçek sektörü, 2025'te 83 ülkeye gerçekleştirilecek ihracatla büyüme hedefliyor. Başkan İsmail Yılmaz, 160 milyon dolarlık ihracatla potansiyeli vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.