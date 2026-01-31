Fatih Terim’le Al Shabab İddiası Gündemde

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 72 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’da görev almıştı. Terim’in, kariyerinde daha önce görev yaptığı bir kulübe yeniden dönme ihtimali gündeme geldi.

YENİDEN TERİM İSTEĞİ

Al Shabab yönetiminin, eğer mevcut teknik direktörle yollarını ayırma kararı alırlarsa Fatih Terim’i tekrar takımın başına getirmeyi planladığı belirtiliyor. Kulüp yönetiminin, Terim’in geçmişteki tecrübesi ve bıraktığı etkiden ötürü bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirdiği ifade ediliyor.