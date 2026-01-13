Fatih Terim Yeni Görevine Hazırlanıyor

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ı çalıştıran ve bir süre dinlenmeye çekilen Fatih Terim, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab, deneyimli hocayı tekrar takımın başına getirebilmek için girişimlere başladı.

Takımın performansından memnun olmayan Al Shabab yönetimi, Fatih Terim’i ikna etmekte kararlı olduğu ve resmi müzakerelere başladığı ifade ediliyor.

Kariyeri boyunca Galatasaray ile birçok kupa kazanmış olan ve Milan ile Fiorentina gibi önemli kulüpleri çalıştıran “İmparator”, Suudi Arabistan futbolundaki takipçilerinin de yakından tanıdığı bir figür.

