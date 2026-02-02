Fatih Ürek Hakkında Hastane Açıklaması Yapıldı

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Türk müziğinin tanınmış ismi Fatih Ürek, dün gerçekleştirilen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Ancak, cenazenin ardından sosyal medya platformlarında yapılan spekülatif paylaşımlar dikkat çekti.

HASTANEYE ENTÜBE HALDE GETİRİLDİ

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Fatih Ürek’in 15 Ekim 2025 tarihinde 112 Acil ekipleri tarafından entübe halde hastaneye ulaştırıldığı kaydedildi. Hastaneye kabulü sonrası, uzman hekimler tarafından tüm acil ve ileri yaşam destek uygulamalarının eksiksiz bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Açıklamada, sanatçının evde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede geçirdiği yaklaşık 3,5 aylık yoğun bakım süresince yapılan tüm klinik değerlendirmelerde, iddialara göre herhangi bir yasaklı madde kullanımına dair tıbbi veri ya da bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Hastane yönetimi, Ürek’in bilincinin kapalı olduğu ve entübe olarak tedavi gördüğü süreç boyunca bu yönde hiçbir tespitin yapılmadığını ifade etti.

