Fatih Ürek Hayatını Kaybetti Sağlık Mücadelesini Kaybetti

Fatih Ürek’in acı kaybı müzik ve televizyon dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. 15 Ekim’de evinde sabah kahvaltısını yaparken ani bir kalp krizi geçiren ünlü sanatçı, hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi durmasına rağmen, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile hayata döndürüldü. Ancak, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine rağmen 59 yaşındaki Ürek, yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ürek’in vefatını duyan yakınları hastaneye akın etti.

FATİH ÜREK’İN HAYATI

Fatih Ürek, Erzurum’da fabrika işçisi olan Şerafettin Ürek’in çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi, Fatih henüz 1 yaşında iken Bursa’ya göç etti. 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda figüran olarak sahne almaya başlayan Ürek, 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı ve burada Mahir Canova’dan ders aldı. Tiyatro kariyerini çeşitli nedenlerle sona erdirmek durumunda kalan Fatih Ürek, mobilyacıda çalışmaya başladı. Ancak, ses sanatçısı olma kararı, onun hayatını köklü bir şekilde değiştirdi.

MÜZİK KARİYERİ VE TELEVİZYONDAKİ BAŞARILARI

Fatih Ürek, Taylan Gazinosu’nda sahne almaya başlayarak müzik kariyerine adım attı ve İstanbul’a yerleşti. 1993 yılında ilk albümü ‘Yaktı Yaktı’yı Raks Müzik etiketiyle piyasaya sürdü. Ardından, 1995 yılında ‘Sen İki Gözümsün’ albümü ile pop müziğin yanı sıra klasik eserler de sundu. 1997 yılında ‘Reyting Hamdi’ programında Fred Çakmaktaş karakteriyle tanınmaya başladı. 2008’de 13 yıllık bir aradan sonra çıkardığı albümdeki ‘Hadi Hadi’ ve ‘Sus’ şarkıları müzik listelerinde uzun süre üst sıralarda yer aldı. 2011 yılında reklam filmleri ile ekranlarda yer aldı ve 2018-2020 yılları arasında Kanal D’de yayımlanan ‘Gelinim Mutfakta’ yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. 2019-2020 döneminde ‘Kuaförüm Sensin’ yarışmasında juri üyeliği yaptı ve son olarak ‘Gelin Görümce’ adlı programın sunuculuğunu gerçekleştirdi.

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde bir kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ve 30 Ocak 2026’da yaşamını yitirdi.