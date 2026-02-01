Fatih Ürek’in Cenazesine Duygusal Anlar Eşlik Etti

15 Ekim’de kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınan Fatih Ürek, hayatını kaybetti. Ürek, ailesi ve yakın arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze namazı için çok sayıda meslektaşı ve hayranı Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde toplandı. Cenaze sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Fatih Ürek’in ablasının gözyaşları da kameralara yansıdı. Olay, şarkıcı Hatice’yi oldukça öfkelendirdi.

CENAZEYE GELMEME MESAJI

Hatice, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Canım Fatih ara ara konuşurduk, çokça programına konuk oldum. Bu timsah gözyaşlarını görünce gerçekten çıldırıyorum” ifadelerini kullandı. Hatice, daha sonra Fatih’in, “Hayatta kimseye güvenme, kimsenin cenazesine gitmiyorum, kimse de benimkine gelmesin. Bu camiadan da nefret ediyorum” diyerek sıkça tekrar ettiği sözlerini hatırlatarak, “Nurlar içinde uyu canım arkadaşım; senin için yapabileceğim tek şey yürekten edeceğim dualardır” dedi.