Fatih Ürek’in Cenazesine Duygusal Anlar Eşlik Etti

fatih-urek-in-cenazesine-duygusal-anlar-eslik-etti

15 Ekim’de kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınan Fatih Ürek, hayatını kaybetti. Ürek, ailesi ve yakın arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze namazı için çok sayıda meslektaşı ve hayranı Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde toplandı. Cenaze sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Fatih Ürek’in ablasının gözyaşları da kameralara yansıdı. Olay, şarkıcı Hatice’yi oldukça öfkelendirdi.

CENAZEYE GELMEME MESAJI

Hatice, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Canım Fatih ara ara konuşurduk, çokça programına konuk oldum. Bu timsah gözyaşlarını görünce gerçekten çıldırıyorum” ifadelerini kullandı. Hatice, daha sonra Fatih’in, “Hayatta kimseye güvenme, kimsenin cenazesine gitmiyorum, kimse de benimkine gelmesin. Bu camiadan da nefret ediyorum” diyerek sıkça tekrar ettiği sözlerini hatırlatarak, “Nurlar içinde uyu canım arkadaşım; senin için yapabileceğim tek şey yürekten edeceğim dualardır” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Juventus’ta Kenan Yıldız Sözleşmesi Sonunda Tamamlandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off rakibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile sözleşme imzalayarak önemli bir transfere imza attı. Sözleşmenin detayları merak konusu.
Gündem

Fatih Ürek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fatih Ürek, duygusal anlarla uğurlanırken, ailesi ve dostları cenaze töreninde bir araya geldi. Seda Sayan, Demet Akalın ve Alişan gibi ünlü isimler de oradaydı.
Gündem

Sınır Hattında YPG’ye Karşı Yeni Önlemler Alındı

Nusaybin-Kamışlı sınırında 20 Ocak'ta Türk bayrağına yapılan saldırının gerçekleştirildiği alan, güvenlik önlemleri kapsamında hudut karakolu sınırları içine alındı.
Gündem

Ömer Çelik’ten İran Üzerine Müzakere Vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran ile müzakerelerin önemine vurgu yaparak Türkiye'nin güvenilir arabulucu rolünde olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı'nın barış sağlama iradesinin sürdüğünü belirtti.
Gündem

Özel Açıklamalarda Bulundu: Mecitözü İçin Yeni Projeler

CHP Lideri Özgür Özel, Çorum'un Mecitözü ilçesindeki Hitit Kültür Merkezi'nin açılışında, CHP'li belediyelere zorluk çıkarıldığını belirtti. Özel, "Halkımız destek veriyor." ifadesini kullandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.