Fatih Ürek’in Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama

15 Ekim 2025 tarihinde kalp krizi geçirerek hastaneye yatırılan Fatih Ürek’in sağlık durumuna dair yeni bilgiler paylaşıldı. Yoğun bakımda tedavi altındaki sanatçının durumu hakkında avukatı tarafından yapılan açıklamada, tedavi sürecinin doktorların gözetiminde sürdüğü ve gelişmelerin dikkatle izlendiği ifade edildi.

SANATÇININ TEDAVİSİ OLUMLU SEYREDİYOR

Sanatçının tedavi sürecinin kısmen olumlu ilerlediğini belirten avukat Berrin Ayata, “Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.