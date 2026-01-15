Fatih Ürek’in Sağlık Durumu Hakkında Yeni Bilgiler Geldi

15 Ekim 2025 tarihinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Sanatçının yoğun bakımda devam eden tedavisiyle ilgili avukatı tarafından yapılan açıklamada, sürecin doktorlar tarafından yakından izlendiği ve durumda ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

SAĞLIK DURUMUNDAKİ GELİŞMELER

Avukatı Berrin Ayata, Fatih Ürek’in tedavi sürecinin kısmi olarak olumlu seyrettiğini dile getirdi. Ayata, “Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir.” dedi. Ayrıca, bu süreçte destek veren tüm sağlık çalışanlarına ve sanatçının sevenlerine teşekkür etti.

MANEVI DESTEK VE TEŞEKKÜR

Ayata, “Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz.” diyerek desteklerine duyduğu minnettarlığı ifade etti.