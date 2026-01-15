Karne Sisteminde Değişiklikler: Gelişim Raporları Başlıyor

Yeni sistem çerçevesinde öğrenciler, akademik notlarıyla birlikte gelişim raporlarına sahip olacak. Bu raporlar, öğrencilerin yalnızca notlarının değil, öğrenme süreçlerinin, güçlü yönlerinin ve desteklenmesi gereken alanlarının da analizi için hazırlanacak. Uygulamanın bu yıl yürürlüğe girdiği ve eğitim kurumlarına konuyla ilgili resmi yazının gönderildiği belirtiliyor.

YENİ MÜFREDAT UYGULAMASI BAŞLADI

MEB’in kademeli olarak uyguladığı yeni müfredat, ilk olarak 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda hayata geçirilmişti. 2023-2024 eğitim yılında ise 2, 6 ve 10’uncu sınıfların da yeni müfredat sistemine dahil olduğu bildiriliyor. Her sınıf düzeyinde uygulamaya alınan gelişim raporu, karne ile birlikte verilmeye başlanacak.

1 VE 2’NİNCİ SINIFLARDA FARKLI UYGULAMA

1 ve 2’nci sınıf öğrencileri, mevcut sistemde karne yerine yalnızca gelişim raporu alıyor. Bunun sonucunda, yeni uygulama 5, 6, 9 ve 10’uncu sınıflar için geçerli olacak. Yeni sistem, müfredat ilerledikçe diğer sınıflarda da uygulanmaya devam edecek.

Gelişim raporları sayesinde velilerin çocuklarının öğrenme süreçlerindeki gelişimini daha sistematik bir şekilde takip etmesi hedefleniyor. Bu uygulama ile öğrencilerin güçlü yönlerinin güçlendirilmesi ve gelişim alanlarının net olarak belirlenmesi amaçlanıyor.

E-OKUL ÜZERİNDEN İZLENEBİLECEK

Gelişim raporları, yalnızca yıl sonunda düzenlenip yılda bir kere verilecek. Cuma günleri dağıtılacak karnelerde gelişim raporunun yer almayacağı ifade ediliyor. 26 Haziran’da verilecek karnelerle birlikte gelişim raporları sisteme entegre edilecek. Ancak bu raporlar fiziksel olarak teslim edilmeyecek; veliler, e-Okul sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek.