Fatih Ürek’in Sağlık Durumunda Yeni Gelişmeler Açıklandı

Evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in sağlık durumu hakkında güncel bilgiler paylaşıldı. Yoğun bakımda tedavi süreci devam eden Ürek’in son durumu hakkında avukatı Berrin Ayata, sürecin doktorların denetiminde sürdüğünü ve gelişmelerin dikkatle izlendiğini açıkladı.

DOKTORLARIN GÖZETİMİNDE

Berrin Ayata, sanatçının tedavi sürecinin kısmen olumlu yönde ilerlediğini belirtti ve “TEDAVİYE DEVAM” ifadesini kullandı. Ayata, “Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.