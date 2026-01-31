Fatih Ürek’in Sağlık Sorunları ve Vasiyeti Açıklandı

Uzun zamandır sağlık problemleriyle başa çıkmaya çalışan Ürek’in, daha önce katıldığı bir televizyon programında vasiyetine dair içten sözler sarf ettiği öğrenildi. Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde aniden fenalaşarak hastaneye götürüldü ve yoğun bakımda tedavi edilmeye başlandı. Yaklaşık 107 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 59 yaşında hayata veda etti. Vefat haberi, sanatçının menajeri ve yakın arkadaşı olan Mert Siliv tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna iletildi.