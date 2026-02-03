Trabzonspor’un Fethiyespor İle Kritik Maçı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta karşılaşmasında evinde Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta gerçekleşecek olan maçın hakemliği Fatih Tokail üstlenecek. İlk grup mücadelesinde sahasında Corendon Alanyaspor’a 1-0 yenilen Trabzonspor, ikinci karşılaşmasında ise deplasmanda İstanbulspor’u 6-1 gibi net bir skorla mağlup ederek 3 puana ulaşmış ve grubun 3. sırasında yerini almış durumda. Bordo-mavililer, Fethiyespor’u yenerek gruptan çıkma umudunu devam ettirmek istiyor. Takımda Visca, Savic ve Zubkov gibi sakat futbolcular, bu karşılaşmada yer alamayacak.

MAÇIN BAŞLANGICI

1. dakikada mücadeleye start verildi.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Ahmet Doğan, Ozan, Okay, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Mustafa, Muçi, Nwakaeme, Felipe Augusto, Umut Nayir.

Fethiyespor: Arda; Raşit, Ramazan, Şahan, Berkay Can, Onur, Cihan, İrfan, Uğur, Melih, Muhammet.