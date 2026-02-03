Trabzonspor’un Fethiyespor İle Kritik Maçı

trabzonspor-un-fethiyespor-ile-kritik-maci

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta karşılaşmasında evinde Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta gerçekleşecek olan maçın hakemliği Fatih Tokail üstlenecek. İlk grup mücadelesinde sahasında Corendon Alanyaspor’a 1-0 yenilen Trabzonspor, ikinci karşılaşmasında ise deplasmanda İstanbulspor’u 6-1 gibi net bir skorla mağlup ederek 3 puana ulaşmış ve grubun 3. sırasında yerini almış durumda. Bordo-mavililer, Fethiyespor’u yenerek gruptan çıkma umudunu devam ettirmek istiyor. Takımda Visca, Savic ve Zubkov gibi sakat futbolcular, bu karşılaşmada yer alamayacak.

MAÇIN BAŞLANGICI

1. dakikada mücadeleye start verildi.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Ahmet Doğan, Ozan, Okay, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Mustafa, Muçi, Nwakaeme, Felipe Augusto, Umut Nayir.

Fethiyespor: Arda; Raşit, Ramazan, Şahan, Berkay Can, Onur, Cihan, İrfan, Uğur, Melih, Muhammet.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Iğdır FK Antalyaspor’u Farklı Skorla Mağlup Etti

Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'ya karşı genç futbolculardan oluşan bir kadroyla sahaya çıktı ve maç sonucunda ağır bir yenilgi aldı.
Gündem

ABD F-35 Savaş Uçağı İran İHA’sını Düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri, Umman Denizi'nde bir Amerikan uçak gemisine yaklaşan İran insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.
Gündem

Lionel Messi’nin Geleceği: Newell’s Old Boys ile Anlaşma Sağlandı

Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran Messi haberlerinde beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Efsanevi futbolcu, iç saha maçları için yapılan teklifi reddederek başladığı kulüple anlaştı.
Gündem

Türkiye’nin Sevilen Yüzü Ufuk Özkan’a Organ Nakli Yapıldı

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu Ufuk Özkan, 11 saatlik başarılı bir ameliyat geçirdi. Doktorları sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Gündem

Trump’tan Harvard’a 1 Milyar Dolar Tazminat Talebi

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi ile süregelen uyuşmazlıkta talep ettikleri tazminatı 1 milyar dolar olarak açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.