Trabzonspor Fethiyespor’u Ağırlıyor Kupa Mücadelesinde

trabzonspor-fethiyespor-u-agirliyor-kupa-mucadelesinde

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta karşılaşmasında Fethiyespor’u konuk edecek. Maç, Papara Park’ta gerçekleştirilecek ve hakem Fatih Tokail karşılaşmayı yönetecek. Grup aşamasında başlangıçta sahasında Corendon Alanyaspor’a 1-0 yenilerek kötü bir sonuç alan bordo-mavililer, ikinci maçında deplasmanda İstanbulspor’u 6-1 gibi net bir skorla geçerek 3 puanı hanesine yazdırmış durumda. Trabzonspor, Fethiyespor’u yenerken gruptan çıkma şansını artırmayı hedefliyor.

GÜÇLÜ KADRO DÜZENİ

Trabzonspor, maç öncesinde sakatlıkları süren Visca, Savic ve Zubkov’dan yoksun olarak sahaya çıkacak. İlk 11’de yer alan oyuncular ise şunlar: Ahmet Doğan, Ozan, Okay, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Mustafa, Muçi, Nwakaeme, Felipe Augusto ve Umut Nayir. Fethiyespor’un ilk 11’inde ise Arda; Raşit, Ramazan, Şahan, Berkay Can, Onur, Cihan, İrfan, Uğur, Melih ve Muhammet yer alıyor.

MAÇIN BAŞLAMASI

Karşılaşma, heyecan dolu anlarla başladı. İzleyiciler, her iki takımın da galip gelme arzusu ile sahada mücadele etmesini sabırsızlıkla bekliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Iğdır FK Antalyaspor’u Farklı Skorla Mağlup Etti

Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'ya karşı genç futbolculardan oluşan bir kadroyla sahaya çıktı ve maç sonucunda ağır bir yenilgi aldı.
Gündem

ABD F-35 Savaş Uçağı İran İHA’sını Düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri, Umman Denizi'nde bir Amerikan uçak gemisine yaklaşan İran insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.
Gündem

Lionel Messi’nin Geleceği: Newell’s Old Boys ile Anlaşma Sağlandı

Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran Messi haberlerinde beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Efsanevi futbolcu, iç saha maçları için yapılan teklifi reddederek başladığı kulüple anlaştı.
Gündem

Türkiye’nin Sevilen Yüzü Ufuk Özkan’a Organ Nakli Yapıldı

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu Ufuk Özkan, 11 saatlik başarılı bir ameliyat geçirdi. Doktorları sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Gündem

Trump’tan Harvard’a 1 Milyar Dolar Tazminat Talebi

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi ile süregelen uyuşmazlıkta talep ettikleri tazminatı 1 milyar dolar olarak açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.