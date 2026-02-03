Trabzonspor Fethiyespor’u Ağırlıyor Kupa Mücadelesinde

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta karşılaşmasında Fethiyespor’u konuk edecek. Maç, Papara Park’ta gerçekleştirilecek ve hakem Fatih Tokail karşılaşmayı yönetecek. Grup aşamasında başlangıçta sahasında Corendon Alanyaspor’a 1-0 yenilerek kötü bir sonuç alan bordo-mavililer, ikinci maçında deplasmanda İstanbulspor’u 6-1 gibi net bir skorla geçerek 3 puanı hanesine yazdırmış durumda. Trabzonspor, Fethiyespor’u yenerken gruptan çıkma şansını artırmayı hedefliyor.

GÜÇLÜ KADRO DÜZENİ

Trabzonspor, maç öncesinde sakatlıkları süren Visca, Savic ve Zubkov’dan yoksun olarak sahaya çıkacak. İlk 11’de yer alan oyuncular ise şunlar: Ahmet Doğan, Ozan, Okay, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Mustafa, Muçi, Nwakaeme, Felipe Augusto ve Umut Nayir. Fethiyespor’un ilk 11’inde ise Arda; Raşit, Ramazan, Şahan, Berkay Can, Onur, Cihan, İrfan, Uğur, Melih ve Muhammet yer alıyor.

MAÇIN BAŞLAMASI

Karşılaşma, heyecan dolu anlarla başladı. İzleyiciler, her iki takımın da galip gelme arzusu ile sahada mücadele etmesini sabırsızlıkla bekliyor.