Fatih Ürek Son Yolculuğuna Uğurlandı

107 gündür yoğun bakımda süren tedavisi sonucunda sanatçı Fatih Ürek, 59 yaşında yaşamını yitirdi. Bu üzücü haber, hayranlarını ve sanat camiasını derin bir yas atmosferine soktu. Ürek, bugün Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde son kez uğurlanıyor.

CENAZE TÖRENİNE ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Fatih Ürek’in cenaze töreninde, ailesi ve yakın arkadaşları yer aldı. Petek Dinçöz, Demet Akalın, Alişan, Deniz Seki, Yonca Evcimik, Yeliz ve Özlem Yıldız gibi tanınmış isimler, erkenden camide hazır bulunarak veda etti. Ürek’in ablası gözyaşlarına hakim olamazken, Yonca Evcimik de arkadaşının fotoğrafına bakarken duygusal anlar yaşadı. Petek Dinçöz ise, “Acı bir gün benim çocukluğumu bilir söyleyecek bir şey yok” şeklinde duygularını ifade etti.