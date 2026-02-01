Ömer Çelik’ten İran Üzerine Müzakere Vurgusu

AK PARTİ SÖZCÜSÜ’NDEN DEĞERLENDİRMELER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye’de yaptığı açıklamalarda güncel konuları ele aldı. Çelik, “Asrın felaketinde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Büyük bir felaketti. Yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediyor.” dedi. Ayrıca teşkilatların deprem bölgelerinde bulunacağını, şehitliklerin ziyaret edileceğini ve kayba uğrayan ailelerle temas kurulacağını da ifade etti. Hatay’daki törende 455 bininci konutun teslim edildiğini hatırlatan Çelik, yapılamaz denilen birçok işin gerçekleştirilmiş olduğunu ve Türkiye’nin millet olarak her zorluğun üstesinden geleceğini vurguladı.

RUSYA-Ukrayna SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Çelik, barış gündemleri oluşturulmasına rağmen mesafe alınamadığını belirtti. “Geçtiğimiz günlerde can alıcı saldırılar karşılıklı olarak gerçekleştirildi. Gazze soykırımı devam ediyor.” diyerek dünya genelindeki gerilimleri aktardı. İran’daki durumu da değerlendiren Çelik, müzakerelerin neticesinin belirsizliğini ve olası saldırı senaryolarını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği sayesinde Türkiye’nin zorlu şartlar karşısında dayanıklılığını bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

DAVOS TOPLANTISI

Davos toplantısında Kanada Başbakanı’nın konuşmasının dikkat göre “Yeni bir döneme geçileceğinden bahsetti herkes.” açıklamasını yaptı. Küresel düzene dair eski tanımlamaların geçerliliğini yitirdiğini ve yeni adımlar atma gerekliliğinin altını çizen Çelik, Gazze soykırımı konusundaki sessizliğin düzenin iflas etmesinin bir sembolü olduğunu belirtti. “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesinin de küresel düzende dikkat edilmesi gereken hak ihlallerine dikkat çekmek için kullanıldığını vurguladı.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Suriye konusundaki Cumhurbaşkanı’nın uzun süreli tutumunu değerlendiren Çelik, “Ölümden kaçan kardeşlerimizi, bize sığınanları geri göndermekle bezenen bir kampanya yapmıştı.” dedi. Diktatörlük rejiminin devrildiğini hatırlatan Çelik, Türkiye’nin bölgedeki barış için mücadele ettiğini, terör unsurlarının ortadan kalkması gerektiğini vurguladı. Tek Suriye ve tek ordu vurgusuyla Türkiye’nin ilkeli bir yaklaşım benimsediğini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

Özgür Özel’e yönelik tepkisini de dile getiren Çelik, muhalefetin Esad yönetimini meşru kabul ederken terör örgütlerine devlet muamelesi yaptığını ifade etti. Sınırların ötesini göremeyen bir muhalefetle karşı karşıya olduklarını vurguladı. Türkiye’nin insani yardımlarını sürdürdüğünü, “Türkiye, Şam yönetimi ile birlikte insani yardımları ulaştırdı.” diyerek gereken desteklerin kesintisiz olarak devam edeceğini aktardı.

KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Suriye’deki insani kriz konusunda belli çevrelerin Türkiye’ye yönelik eleştirilerine cevap veren Çelik, “Türkiye Devleti ile Suriye Devleti arasında açılmış koridorlardan iş birliği içerisinde bu yardımlar götürülüyor.” dedi. Yardım etmek isteyenlerin Türkiye ve Suriye arasındaki mutabakatla yardımlarını ulaştırabileceğini belirterek Türkiye’nin o bölgedeki kardeşlerini asla yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

TÜRKİYE DOĞRU BİR ADRESTİR

Son olarak, Türkiye’nin uluslararası arenada yürüttüğü diplomasiye değinen Çelik, Cumhurbaşkanı’nın İran Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinin öneminin altını çizdi. Dış müdahale ile askeri saldırıların yol açacağı büyük facialara dikkat çeken Çelik, müzakerelerin çözüm için daha uygun bir yol olduğunu belirtti. Türkiye’nin güvenilir bir arabulucu olduğunu ve barış sağlama konusundaki iradesinin güçlü bir şekilde sürdüğünü vurguladı.